Стало известно о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о больших потерях в подразделениях украинской армии, которые пытаются форсировать Днепр. По его словам, российские военные успешно отбивают все эти попытки. Его слова приводит РИА "Новости".

Сальдо заявил, что акватория реки и изрезанная протоками дельта полностью находятся под контролем российских военных. В данном случае речь также идёт и о Днепро-Бугском лимане.

"Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику", — заявил Сальдо.