Стало известно о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Сальдо: ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о больших потерях в подразделениях украинской армии, которые пытаются форсировать Днепр. По его словам, российские военные успешно отбивают все эти попытки. Его слова приводит РИА "Новости".
Сальдо заявил, что акватория реки и изрезанная протоками дельта полностью находятся под контролем российских военных. В данном случае речь также идёт и о Днепро-Бугском лимане.
"Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику", — заявил Сальдо.
Как подчеркнул чиновник, в ходе боевых действий бойцы Вооружённых сил РФ полагаются не на численное превосходство, а на взаимовыручку и профессионализм. К тому же нет смысла говорить о реальности военных планов Украины форсировать Днепр, сообщил он.
Ранее Лайф сообщал, что бойцы Росгвардии нанесли удар по стоянке лодок, которую украинские военные планировали использовать для переправы на левый берег Днепра. За несколько дней до этого ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр в районе островов Новой Каховки, однако российские военные открыли огонь и не дали им это сделать.
ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov