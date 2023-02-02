ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля 2023, 08:21

Лавров: Россия старается отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние

Россия стремится отодвинуть Вооружённые силы Украины на безопасное для страны расстояние, поэтому поставки Киеву западного дальнобойного оружия вынудят Москву отодвигать ВСУ ещё дальше. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооружённых сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной", — отметил министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА "Новости".

Лавров — об окончании СВО: Мы все хотим, чтобы это завершилось
Лавров — об окончании СВО: Мы все хотим, чтобы это завершилось

А ранее Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, сколько времени бы это ни заняло.

BannerImage

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Лавров
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar