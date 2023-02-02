Лавров: Россия старается отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние

Россия стремится отодвинуть Вооружённые силы Украины на безопасное для страны расстояние, поэтому поставки Киеву западного дальнобойного оружия вынудят Москву отодвигать ВСУ ещё дальше. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооружённых сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной", — отметил министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА "Новости".