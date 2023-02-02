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2 февраля, 08:22

Число жертв пожара в Севастополе увеличилось до восьми

<p>Сотрудники МЧС на месте пожара в Севастополе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/7081" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России </a></p>

Сотрудники МЧС на месте пожара в Севастополе. Обложка © Telegram / МЧС России

До восьми человек увеличилось количество рабочих, погибших в результате пожара в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России.

  • Сотрудники МЧС на месте пожара в Севастополе. Обложка © Telegram / МЧС России
    Сотрудники МЧС на месте пожара в Севастополе. Обложка © Telegram / МЧС России
  • Сотрудники МЧС на месте пожара в Севастополе. Обложка © Telegram / МЧС России
    Сотрудники МЧС на месте пожара в Севастополе. Обложка © Telegram / МЧС России
  • Сотрудники МЧС на месте пожара в Севастополе. Обложка © Telegram / МЧС России
    Сотрудники МЧС на месте пожара в Севастополе. Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудники МЧС на месте пожара в Севастополе. Обложка © Telegram / МЧС России

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"В результате пожара погибло восемь человек, двое пострадало", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что пожар был полностью ликвидирован, а разбор конструкций завершён.

Названа возможная причина пожара в Севастополе, унёсшего жизни семи рабочих

Названа возможная причина пожара в Севастополе, унёсшего жизни семи рабочих

Напомним, сегодня утром пожар произошёл на участке прокладки трассы "Таврида". По данным МЧС, загорелись строительные бытовки, огонь быстро распространялся, в результате чего строение выгорело полностью. Сначала сообщалось о пяти погибших, а позже стало известно о семи. Прокуратура города Севастополя начала проверку по факту ЧП, возбуждено уголовное дело.

Николь Вербер

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