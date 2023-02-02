Число жертв пожара в Севастополе увеличилось до восьми
Сотрудники МЧС на месте пожара в Севастополе. Обложка © Telegram / МЧС России
До восьми человек увеличилось количество рабочих, погибших в результате пожара в Севастополе. Об этом сообщает МЧС России.
"В результате пожара погибло восемь человек, двое пострадало", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства также уточнили, что пожар был полностью ликвидирован, а разбор конструкций завершён.
Напомним, сегодня утром пожар произошёл на участке прокладки трассы "Таврида". По данным МЧС, загорелись строительные бытовки, огонь быстро распространялся, в результате чего строение выгорело полностью. Сначала сообщалось о пяти погибших, а позже стало известно о семи. Прокуратура города Севастополя начала проверку по факту ЧП, возбуждено уголовное дело.