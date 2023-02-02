Болтон признался пранкерам, что пытался заставить Лукашенко отвернуться от России

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стал первым героем нового сезона "Шоу ВиЛ", в котором экс-чиновник сделал много интересных признаний. Так, например, Болтон заявил пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что пытался заставить президента Белоруссии Александра Лукашенко отвернуться от России.

"Я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы. НАТО создало проблему, остановив своё расширение и оставив серую зону в Молдове, Белоруссии, Украине, позволив тем самым русским создавать проблемы там", — рассказал политик.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в "Шоу ВиЛ". Видео © Vk.com/Пранкеры Вован и Лексус

Болтон также рассказал о поддержке оппозиционных сил в Белоруссии, но он признал, что в итоге США упустили возможность изменить ситуацию в республике.

"Лукашенко, может, и не хочет быть второй скрипкой в расширившейся России, но точно не хотел быть повешенным своим народом на фонарном столбе возле одного из своих президентских дворцов. Так что это была ещё одна возможность, которую мы упустили. Мы могли потерять Белоруссию без боя, и это просто привело бы к тому, что Украина, Польша, прибалтийские республики оказались бы в стратегически очень и очень невыгодном положении", — добавил экс-чиновник.