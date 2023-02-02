Житель Красноярска попался на контрабанде за границу военной экипировки
ФСБ задержала жителя Красноярска, нелегально отправлявшего боевую экипировку за границу
Житель Красноярска незаконно отправлял за рубеж элементы боевой экипировки ВС РФ, выдавая контрабанду за обычную гражданскую одежду. Об этом сообщает региональный главк ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Красноярска, подозреваемого в контрабанде продукции военного назначения. Установлено, что мужчина под видом гражданской одежды отправил за границу запрещённые к вывозу за пределы Российской Федерации физическим лицам элементы боевой экипировки, относящиеся к продукции военного назначения", — указано в тексте.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали наводчика, передававшего Вооружённым силам Украины (ВСУ) через своего родственника информацию о российских военных.
ТАСС / Донат Сорокин