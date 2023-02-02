На Ямале 19-летний внук до смерти забил бабушку деревянным бруском и заснул пьяным сном
Трагический инцидент произошёл в селе Халясавэй Пуровского района. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, 19-летний внук пришёл домой пьяным и убил свою 83-летнюю бабушку, которая начала его ругать.
"Фигурант избил пожилую женщину деревянным бруском и лёг спать. Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", — пояснили в ведомстве.
Сам убийца уже задержан. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Лайф рассказывал, как в подмосковных Луховицах мужчина зарезал трёх человек из-за пьяной ссоры. А на Сахалине нетрезвый муж забил жену до смерти прямо в гостях — не стерпел словесной обиды. Ещё один похожий случай произошёл в прошлом году в посёлке Обухово Богородского городского округа (это тоже Подмосковье): 19-летний юноша в пылу пьяной ссоры избил и задушил мать, а после сдался полиции.
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