На Ямале 19-летний внук до смерти забил бабушку деревянным бруском и заснул пьяным сном

Трагический инцидент произошёл в селе Халясавэй Пуровского района. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, 19-летний внук пришёл домой пьяным и убил свою 83-летнюю бабушку, которая начала его ругать.

"Фигурант избил пожилую женщину деревянным бруском и лёг спать. Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", — пояснили в ведомстве.