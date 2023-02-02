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2 февраля, 09:02

Лавров: РФ готовит отчёт к годовщине СВО о преступной деятельности США на Украине

Россия подготовит отчёт о нелегальных методах США для поддержания собственной гегемонии, в том числе о военных биолабораториях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с тележурналистом Дмитрием Киселёвым, комментируя желание Украины организовать "мирный саммит" 24 февраля.

"Мы готовим некоторую такую отчётность о том, что происходило за этот год, что удалось обнаружить, а это не только военно-биологические программы США, от которых они пытаются открещиваться (врут, как всегда), не только прямое участие США во взрывах на "Северных потоках". Много о чём нужно вспомнить и показать, какими методами США добиваются своей гегемонии", — пояснил дипломат.

Власти Украины рассказали о возможном формате "саммита мира"

Власти Украины рассказали о возможном формате "саммита мира"

Напомним, Украина намерена в конце февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН. Киев рассчитывает видеть генсека организации Антониу Гутерриша в качестве посредника. В Кремле отметили, что Москва никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась на здравый смысл.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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