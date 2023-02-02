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Регион
Опубликовано 2 февраля 2023, 09:07

Песков не слышал о подготовке официальных мероприятий по случаю годовщины с начала СВО

В Кремле пока не слышали о том, чтобы какие-то мероприятия по случаю начала годовщины специальной военной операции планировались на официальном уровне. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что студенты из Петербурга поздравят военных в годовщину начала СВО. Инициатива принадлежит студенческому патриотическому клубу СЗИУ РАНХиГС "Я горжусь", но в мероприятиях примут участие и преподаватели.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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