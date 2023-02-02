Песков не слышал о подготовке официальных мероприятий по случаю годовщины с начала СВО

В Кремле пока не слышали о том, чтобы какие-то мероприятия по случаю начала годовщины специальной военной операции планировались на официальном уровне. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались", — сказал он.