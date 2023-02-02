Песков не слышал о подготовке официальных мероприятий по случаю годовщины с начала СВО
В Кремле пока не слышали о том, чтобы какие-то мероприятия по случаю начала годовщины специальной военной операции планировались на официальном уровне. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что студенты из Петербурга поздравят военных в годовщину начала СВО. Инициатива принадлежит студенческому патриотическому клубу СЗИУ РАНХиГС "Я горжусь", но в мероприятиях примут участие и преподаватели.
Getty Images / Sefa Karacan