В Таиланде загадочно умер YouTube-блогер, известный опытами по увеличению полового члена

В Таиланде при загадочных обстоятельствах умер американский блогер Лайт Абдаллах Алгаз (Laith Abdallah Algaz), считавший себя ведущим экспертом по увеличению полового члена. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, тело ютубера, известного под псевдонимом Лео Рекс, обнаружили в странной позе. Он лежал лицом в пол, из его рта и носа текла кровь, а под глазом чернел синяк. Также правоохранители обнаружили разгромленную ванную комнату. На 34-летнем мужчине была лишь чёрная рубашка, в то время как остальная одежда валялась по всей квартире. При этом рядом с бездыханным телом лежало несколько видов лекарств и наркотиков.

Теперь полиция пытается разобраться в произошедшем и выяснить причины смерти блогера. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Также правоохранители начали опрашивать окружение блогера.

Его канал на "Ютубе" набрал 124 тысячи подписчиков. Больше всего просмотров было у видео об увеличении полового члена. Блогер описывал, как использовал систему накачки и веса, чтобы увеличить длину своих гениталий. Помимо странных сексуальных советов он также выкладывал ролики о стероидах, бодибилдинге и фиктивной информации о здоровье.