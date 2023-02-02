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2 февраля, 09:20

Песков призвал не преувеличивать значимость ЧВК "Моцарт" на Украине

Песков: Кремлю неизвестно о какой-либо значимой роли ЧВК "Моцарт" на Украине

Кремлю неизвестно о какой-либо значимой роли американской ЧВК "Моцарт" на Украине, не стоит преувеличивать её заслуги. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы такая ЧВК с таким названием", — прокомментировал он журналистам публикации о прекращении её участия в конфликте.

Кто такие ЧВК "Моцарт" и что они делают на Украине

Кто такие ЧВК "Моцарт" и что они делают на Украине

Лайф писал, что причиной прекращения деятельности ЧВК "Моцарт" на Украине стало девиантное поведение её бойцов. Также организация испытывала финансовые трудности.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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