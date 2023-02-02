Песков призвал не преувеличивать значимость ЧВК "Моцарт" на Украине

Кремлю неизвестно о какой-либо значимой роли американской ЧВК "Моцарт" на Украине, не стоит преувеличивать её заслуги. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы такая ЧВК с таким названием", — прокомментировал он журналистам публикации о прекращении её участия в конфликте.