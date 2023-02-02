Лавров считает, что Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей
Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей и способной ещё лучше себя защищать, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я думаю, что из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны ещё более эффективно в любой ситуации себя защищать", — сказал он в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.
Также Сергей Лавров заявил, что Россия готовит отчёт по преступной деятельности США на Украине к годовщине спецоперации. По его словам, речь идёт не только о военно-биологических программах, но и о причастности страны к взрывам на "Северных потоках".
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