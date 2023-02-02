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2 февраля, 09:27

Лавров считает, что Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей

Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей и способной ещё лучше себя защищать, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны ещё более эффективно в любой ситуации себя защищать", — сказал он в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.

Лавров назвал страну, которую Запад сделает "следующей Украиной"

Лавров назвал страну, которую Запад сделает "следующей Украиной"

Также Сергей Лавров заявил, что Россия готовит отчёт по преступной деятельности США на Украине к годовщине спецоперации. По его словам, речь идёт не только о военно-биологических программах, но и о причастности страны к взрывам на "Северных потоках".

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Кremlin.ru

Матвей Константинов

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