Психотерапевт назвала причины, которые толкают мужчин в декретный отпуск

В России мужчины готовы уйти в декретный отпуск, чтобы их ребёнок получил гармоничное развитие, вырос смелым и интересным. Об этом сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

"Как правило, женщины чаще готовы пожертвовать своей карьерой и уйти в отпуск по уходу за ребёнком. Их собственная работа волнует меньше, чем потеря дохода со стороны мужа", — уточнила психотерапевт.

Однако желание мужчин отправиться в декрет по уходу за детьми основывается на других принципах, речь идёт о морально-этническом аспекте, продолжила врач. По её словам, папы хотят дать детям мужское воспитание, вырастить из малыша смелого, отважного и разностороннего человека. И хотя традиционно считается, что сидеть в декрете легко, но на поверку выясняется, что это не так, подчеркнула медик.

"34%, которые отрицают декрет, на мой взгляд, стоят на патриархальных позициях, где роль мужчины заключается в том, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать семью. Но, мне кажется, часть из них лукавит, потому что забота о ребёнке, его воспитание, особенно в рамках периода декрета, может быть намного более энергозатратно, чем их основной род деятельности", — резюмировала Крашкина.