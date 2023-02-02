Посещающим Киев чиновникам ЕС запретили одеваться как Зеленский

ЕС перед предстоящим саммитом на Украине разослал официальным лицам требования по поводу внешнего вида. В частности, им рекомендуют не уподобляться украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который регулярно носит одну и ту же футболку цвета хаки, а выглядеть в соответствии со статусом. О содержимом рекомендаций узнала газета Politico.

Согласно данным издания, чиновников просят надеть строгие костюмы и исключить в нарядах зелёный, хаки и иные похожие цвета. Также чиновников попросили путешествовать налегке — с рюкзаком или чем-то подобным, по возможности избегая чемодана. По рекомендации ЕС, официальным лицам желательно быть готовыми по прибытии в Киев отправиться прямо с поезда на встречи.





