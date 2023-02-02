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2 февраля, 10:17

Посещающим Киев чиновникам ЕС запретили одеваться как Зеленский

Politico: Европейским чиновникам запретили одеваться в Киеве, как Зеленский

ЕС перед предстоящим саммитом на Украине разослал официальным лицам требования по поводу внешнего вида. В частности, им рекомендуют не уподобляться украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который регулярно носит одну и ту же футболку цвета хаки, а выглядеть в соответствии со статусом. О содержимом рекомендаций узнала газета Politico.

Согласно данным издания, чиновников просят надеть строгие костюмы и исключить в нарядах зелёный, хаки и иные похожие цвета. Также чиновников попросили путешествовать налегке — с рюкзаком или чем-то подобным, по возможности избегая чемодана. По рекомендации ЕС, официальным лицам желательно быть готовыми по прибытии в Киев отправиться прямо с поезда на встречи.

  • Президента Польши Анджея Дуду Зеленский встретил в свитшоте. Фото © t.me / Zelenskiy_official
    Президента Польши Анджея Дуду Зеленский встретил в свитшоте. Фото © t.me / Zelenskiy_official
  • На встречу с лидером США Джо Байденом в Белый дом украинский президент пришёл в свитере. Фото © t.me / Zelenskiy_official
    На встречу с лидером США Джо Байденом в Белый дом украинский президент пришёл в свитере. Фото © t.me / Zelenskiy_official
  • Бессменная футболка украинского лидера Владимира Зеленского. Фото © t.me / Zelenskiy_official
    Бессменная футболка украинского лидера Владимира Зеленского. Фото © t.me / Zelenskiy_official

Президента Польши Анджея Дуду Зеленский встретил в свитшоте. Фото © t.me / Zelenskiy_official

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Швейцарцы припомнили Зеленской фотосессию в Vogue после нелепого оправдания за футболку мужа

Швейцарцы припомнили Зеленской фотосессию в Vogue после нелепого оправдания за футболку мужа

Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский явился в свитере цвета хаки в Белый дом на переговоры с лидером США Джо Байденом. Ранее он неоднократно подвергался критике многих СМИ из-за бессменной футболки цвета хаки.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy_official

Оксана Попова

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