Карпин нашёл всего одно цензурное слово для описания отношения к Дзюбе

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин высказался об отношениях с нападающим Артёмом Дзюбой всего одним словом — "безразличие". Об этом он рассказал в монологе для второго тома книги "Спартаковские исповеди", которая должна выйти в свет в ближайшие недели.

"Если и могу цензурно выразить моё нынешнее отношение к Дзюбе одним словом, то это будет слово "безразличие". Смешно читать, что наш конфликт с ним якобы идёт от того, что в командах Карпина может быть только одна звезда — сам Карпин", — приводит цитату из монолога тренера "Спорт-Экспресс".