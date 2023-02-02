Карпин нашёл всего одно цензурное слово для описания отношения к Дзюбе
Валерий Карпин высказался об отношениях с Артёмом Дзюбой словом "безразличие"
Артём Дзюба и Валерий Карпин (слева направо). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин высказался об отношениях с нападающим Артёмом Дзюбой всего одним словом — "безразличие". Об этом он рассказал в монологе для второго тома книги "Спартаковские исповеди", которая должна выйти в свет в ближайшие недели.
"Если и могу цензурно выразить моё нынешнее отношение к Дзюбе одним словом, то это будет слово "безразличие". Смешно читать, что наш конфликт с ним якобы идёт от того, что в командах Карпина может быть только одна звезда — сам Карпин", — приводит цитату из монолога тренера "Спорт-Экспресс".
Напомним, Карпин и Дзюба вместе работали в "Спартаке", где между ними начался конфликт. В 2021 году Карпин возглавил сборную России. После этого назначения Дзюба перестал вызываться в национальную команду, а один раз и вовсе отказался от приглашения наставника.