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2 февраля, 10:23

В Минпромторге рассказали о ситуации с чипами для загранпаспортов

Минпромторг: Производство чипов для загранпаспортов на предприятии "Микрон" не приостанавливалось

Российское предприятие "Микрон", выпускающее в том числе чипы для электронных загранпаспортов, не приостанавливало свою работу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минпромторга, комментируя информацию с сайта "Госуслуги" о том, что приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца временно приостановлен с 2 февраля.

В ведомстве пояснили, что профильная компания "осуществляет донастройку технических процессов" для удовлетворения возросшего спроса. Сейчас модернизация уже находится на стадии завершения.

"Производство электронных компонентов не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, "Микрон" наращивает их объёмы", — заверили в Минпромторге.

Приём заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет временно приостановлен

Приём заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет временно приостановлен

Напомним, аналогичное уже происходило в прошлом году. Тогда приём заявлений на оформление загранпаспорта нового образца был приостановлен с 26 августа по 20 сентября. Связано это было с техническими причинами.

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ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
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