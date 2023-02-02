В Минпромторге рассказали о ситуации с чипами для загранпаспортов

Российское предприятие "Микрон", выпускающее в том числе чипы для электронных загранпаспортов, не приостанавливало свою работу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минпромторга, комментируя информацию с сайта "Госуслуги" о том, что приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца временно приостановлен с 2 февраля.

В ведомстве пояснили, что профильная компания "осуществляет донастройку технических процессов" для удовлетворения возросшего спроса. Сейчас модернизация уже находится на стадии завершения.

"Производство электронных компонентов не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, "Микрон" наращивает их объёмы", — заверили в Минпромторге.