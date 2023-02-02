Психотерапевт объяснила, как вытащить себя из бесконечного "дня сурка"

Многие сталкиваются с "проблемой дня сурка" — ощущением монотонности и цикличности жизни. По словам врача-психотерапевта АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидата медицинских наук Ирины Крашкиной, из данной ситуации есть выход — и помочь в этом может психолог.

В разговоре с РИАМО она отметила характерность явления как для больших, так и для малых городов. В первом случае важным фактором являются большие расстояния, следующий из этого поздний приход с работы и, например, проверка домашней работы детей. В выходные же человек старается "насытить" грядущие будни, переполненные заботами.

"Безусловно, в больших городах эти энергозатраты мощнее, а в малых — ниже, где, например, работа или детский сад могут располагаться ближе. Но при этом в малых городах нет того разнообразия досуга, который, например, есть в больших городах", — добавила она.

При этом осознания проблемы недостаточно для её решения, подчеркнула Крашкина. Самостоятельно выйти из цикла можно лишь в случае наличия сил, однако если человек чувствует, что "обесточен", истощён, то тогда найти выходы из этой ситуации могут психологи или психотерапевты. Именно специалист, если необходимо, поможет восстановить силы, в том числе медикаментозно, добавила Крашкина.