В США спрогнозировали, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ноябре 2024 года. Об этом сообщает американский телеканал NBC Sports.

Овечкин в среднем набирает 50,3 очка за 82 матча регулярного чемпионата, напоминает издание. Спортсмену потребуется выйти на лёд 135 раз в составе команды, чтобы побить снайперский рекорд НХЛ. Уже сейчас россиянин занимает вторую позицию в лиге по данному показателю, записав на свой счёт 812 шайб в регулярных чемпионатах. От Гретцки он отстаёт на 82 гола.