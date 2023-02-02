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2 февраля, 10:54

Россиянам разрешат выстрелить из пушки легендарного крейсера "Варяг"

Гости парка "Патриот" в Кронштадте смогут выстрелить из орудия легендарного крейсера "Варяг"

<p>Смотровая площадка крейсера "Варяг". Фото © Газета "Петербургский дневник"</p>

Смотровая площадка крейсера "Варяг". Фото © Газета "Петербургский дневник"

Интерактивная смотровая площадка с бронированной рубкой легендарного крейсера "Варяг" открывается на территории парка "Патриот" в Кронштадте, сообщает газета "Петербургский дневник". Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить новую музейную экспозицию уже с 9 февраля. Дата открытия приурочена к годовщине морского сражения 27 января (9 февраля) 1904 года вблизи города Чемульпо.

  • Цитата из песни "Варяг" ("Плещут холодные волны", 1904). Фото © Газета "Петербургский дневник"
    Цитата из песни "Варяг" ("Плещут холодные волны", 1904). Фото © Газета "Петербургский дневник"
  • Вид изнутри бронированной боевой рубки крейсера. Фото © Газета "Петербургский дневник"
    Вид изнутри бронированной боевой рубки крейсера. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Цитата из песни "Варяг" ("Плещут холодные волны", 1904). Фото © Газета "Петербургский дневник"

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"Через сенсорные экраны можно узнать историю крейсера, как проходил бой и многое другое. Изучить устройство и характеристики корабля. А также принять участие в морском сражении и произвести залпы из орудий крейсера. Для этого установлен макет пушки и есть очки виртуальной реальности", — рассказал изданию подрядчик проекта Эдуард Бондарь.

Также посетители музея смогут ознакомиться с цифровыми моделями других кораблей, участвовавших в битве. По словам директора парка "Патриот" Западного военного округа Игоря Важнова, для посещения экспозиции нужно записаться предварительно на портале парка после 9 февраля.

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Ранее Лайф писал, что в волгоградском музее-заповеднике 31 января открылся слёт "Внуки Победы. Сталинград". В нём приняли участие потомки участников Сталинградской битвы и "Волонтёры Победы".

Ирина Фальке

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