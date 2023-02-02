Россиянам разрешат выстрелить из пушки легендарного крейсера "Варяг"

Интерактивная смотровая площадка с бронированной рубкой легендарного крейсера "Варяг" открывается на территории парка "Патриот" в Кронштадте, сообщает газета "Петербургский дневник". Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить новую музейную экспозицию уже с 9 февраля. Дата открытия приурочена к годовщине морского сражения 27 января (9 февраля) 1904 года вблизи города Чемульпо.





"Через сенсорные экраны можно узнать историю крейсера, как проходил бой и многое другое. Изучить устройство и характеристики корабля. А также принять участие в морском сражении и произвести залпы из орудий крейсера. Для этого установлен макет пушки и есть очки виртуальной реальности", — рассказал изданию подрядчик проекта Эдуард Бондарь.

Также посетители музея смогут ознакомиться с цифровыми моделями других кораблей, участвовавших в битве. По словам директора парка "Патриот" Западного военного округа Игоря Важнова, для посещения экспозиции нужно записаться предварительно на портале парка после 9 февраля.