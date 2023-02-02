Стоматолог посоветовал дважды чистить зубы по утрам

Чистить утром зубы лучше после завтрака, считает стоматолог-ортопед, основатель Be'U Clinic в Москве Владимир Ешидоржиев. Но идеальным вариантом будет уход за зубами два раза за утро, отметил врач в беседе с изданием "Федералпресс".

"Предпочтительнее чистить зубы после завтрака. Ну сами подумайте, вплоть до обеда зубы остаются чистыми, их не "раздражают" остатки шоколада, каши, сырников со сгущёнкой... Но на самом деле это не жёсткое правило", — заметил стоматолог.

По словам врача, те, кому неприятно чистить зубы после принятия пищи, а также завтракать, не освежив рот, могут проводить процедуру сразу после пробуждения. Если же есть возможность, лучше это делать и до завтрака и после, советует Ешидоржиев.