Россиянка 9 месяцев скрывала беременность, тайно родила двойняшек и бросила их умирать в коробке
В Мордовии мать оставила новорождённых двойняшек в коробке на улице
Коробка, в которой были найдены новорождённые двойняшки. Фото © МВД по Республике Мордовия
Жительница Краснослободска 9 месяцев скрывала беременность, а через день после тайных родов бросила новорождённых двойняшек. Она оставила малышек на улице в картонной коробке из-под подгузников, сообщили в МВД по Республике Мордовия.
В Мордовии мать оставила новорождённых двойняшек в коробке на улице. Видео © МВД по Республике Мордовия
О пополнении в семействе никто не знал — беременная не вставала на учёт в больнице и тайно родила дома. Видимо, твёрдо решив избавиться от младенцев, женщина направилась в другой населённый пункт, где и оставила двойняшек. Детей от неминуемой гибели на морозе спас местный житель, который случайно заметил малышек и сразу же сообщил в правоохранительные органы.
"В полицию поступило сообщение местного жителя, проживающего по улице Литвиновской, об обнаружении картонной коробки, в которой находились две девочки, завёрнутые в пелёнки. Дети были доставлены в больницу", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящий момент жизни и здоровью младенцев ничто не угрожает, чего нельзя сказать об их нерадивой матери. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", теперь ей грозит серьёзное наказание.
Ранее похожий инцидент произошёл в начале января этого года. Всё случилось в Брянске, где завёрнутое в пакет тело младенца обнаружили в мусорном контейнере. Его случайно заметили проходящие мимо местные жители. К сожалению, ребёнок не выжил, не исключено, что он мог погибнуть от холода.