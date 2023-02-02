Россиянка 9 месяцев скрывала беременность, тайно родила двойняшек и бросила их умирать в коробке

Жительница Краснослободска 9 месяцев скрывала беременность, а через день после тайных родов бросила новорождённых двойняшек. Она оставила малышек на улице в картонной коробке из-под подгузников, сообщили в МВД по Республике Мордовия.

В Мордовии мать оставила новорождённых двойняшек в коробке на улице. Видео © МВД по Республике Мордовия

О пополнении в семействе никто не знал — беременная не вставала на учёт в больнице и тайно родила дома. Видимо, твёрдо решив избавиться от младенцев, женщина направилась в другой населённый пункт, где и оставила двойняшек. Детей от неминуемой гибели на морозе спас местный житель, который случайно заметил малышек и сразу же сообщил в правоохранительные органы.

"В полицию поступило сообщение местного жителя, проживающего по улице Литвиновской, об обнаружении картонной коробки, в которой находились две девочки, завёрнутые в пелёнки. Дети были доставлены в больницу", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент жизни и здоровью младенцев ничто не угрожает, чего нельзя сказать об их нерадивой матери. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", теперь ей грозит серьёзное наказание.