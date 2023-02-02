Актёр Оливье Сиу: У Сарика Андреасяна есть все шансы снять хороший фильм о Простоквашино

Российский режиссёр Сарик Андреасян планирует экранизировать книгу Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот", о чём сообщил накануне. В беседе с газетой "Петербургский дневник" актёр Оливье Сиу, снимавшийся в других картинах режиссёра, ни капли не усомнился в том, что фильм про Простоквашино под руководством Андреасяна получится хорошим.

"Сарик Андреасян — хороший режиссёр, я снимался в его фильме "Непрощённый" с Дмитрием Нагиевым в роли антагониста. Дмитрий Нагиев много лет был в первую очередь прекрасным комедийным актёром, но Сарик Андреасян дал ему драматическую роль и не ошибся", — отметил Сиу.

Артист вспомнил и неудачные проекты в портфолио Андреасяна, однако уточнил, что такие есть практически у каждого режиссёра. Что же касается фильма про Простоквашино, то Сиу заметил, что эта популярная и любимая всеми история и по сей день важна для многих людей, поэтому у Андреасяна есть все шансы на успех.

"Если в фильм про Простоквашино пригласят меня, то он точно получится. Это шутка, конечно. Я был бы рад принять участие в съёмках фильма про дядю Фёдора, однако это может решить только продюсер, хотя и он не всегда", — пошутил актёр и добавил, что хорошие проекты сами диктуют, кто и какую роль должен сыграть.