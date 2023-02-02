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2 февраля, 11:26

Фильм с Никитой Ефремовым в роли создателя "Тетриса" покажут на фестивале в США

Фильм с Никитой Ефремовым "Тетрис" покажут на американском фестивале SXSW

<p>Кадр фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым. Обложка © <a href="https://kanobu.ru/news/poyavilsya-pervyij-kadr-filma-tetris-s-teronom-edzhertonom-i-nikitoj-efremovyim-462859/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kanobu.ru</a></p>

Кадр фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым. Обложка © kanobu.ru

Мировая премьера фильма "Тетрис" с российским актёром Никитой Ефремовым состоится на американском кинофестивале SXSW. Об этом сообщает портал Deadline.

Режиссёром выступил Джон Бейрд, который работал над фильмами "Грязь", "Хулиганы", "Накорми зверя" и многими другими. Картина основана на реальных событиях. Она повествует об известной видеоигре "Тетрис", разработанной в середине 1980-х годов советским программистом Алексеем Пажитновым. Его роль сыграл Никита Ефремов.

Кроме Ефремова в фильме снялись британский актёр Тэрон Эджертон, российская актриса Софья Лебедева, английский актёр Роджер Аллам и многие другие. Дата выхода на большой экран не сообщается.

Американский фестиваль South by Southwest проходит ежегодно с 1987 года в Остине. В последние годы его продолжительность составляет десять дней. Он включает в себя ряд музыкальных, кино- и медиафестивалей, а также конференций.

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Оксана Попова

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