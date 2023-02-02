Фильм с Никитой Ефремовым в роли создателя "Тетриса" покажут на фестивале в США

Мировая премьера фильма "Тетрис" с российским актёром Никитой Ефремовым состоится на американском кинофестивале SXSW. Об этом сообщает портал Deadline.

Режиссёром выступил Джон Бейрд, который работал над фильмами "Грязь", "Хулиганы", "Накорми зверя" и многими другими. Картина основана на реальных событиях. Она повествует об известной видеоигре "Тетрис", разработанной в середине 1980-х годов советским программистом Алексеем Пажитновым. Его роль сыграл Никита Ефремов.

Кроме Ефремова в фильме снялись британский актёр Тэрон Эджертон, российская актриса Софья Лебедева, английский актёр Роджер Аллам и многие другие. Дата выхода на большой экран не сообщается.

Американский фестиваль South by Southwest проходит ежегодно с 1987 года в Остине. В последние годы его продолжительность составляет десять дней. Он включает в себя ряд музыкальных, кино- и медиафестивалей, а также конференций.