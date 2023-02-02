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2 февраля, 11:28

Как научить ребёнка грамотно обращаться с деньгами в 4 шага

Психолог Ивашина объяснила, как научить ребёнка финансовой грамотности

Рано или поздно ребёнок начинает интересоваться тем, на что родители тратят деньги, и может попросить немного на карманные расходы. О том, как научить детей грамотно обращаться с финансами, рассказала в разговоре с РИА ФАН руководитель программного лагеря "Форсаж" и психолог Полина Ивашина.

С основами финансовой грамотности современным детям лучше начать знакомиться с момента поступления в школу. Эксперт советует давать малышу деньги на личные нужды и объяснять, что полученную сумму он может потратить сразу же или отложить в копилку.

Также стоит вместе с чадом ходить за покупками и давать ему возможность выбирать продукты, сравнивать их и расплачиваться на кассе. В более взрослом возрасте дети могут начать потихоньку изучать, как работают инвестиции, акции, кешбэк и банковские операции.

Приучать ребёнка зарабатывать самостоятельно надо с 14 лет, но подработка не должна мешать учёбе в школе. Также стоит напомнить, что дети могут перенимать некоторые привычки родителей. Например, если отец привык тратить деньги сразу, то и ребёнок будет относиться к заработку так же.

Дети должны понимать, что за каждой покупкой и услугой стоит тяжёлый труд, подчеркнула Ивашина. Главное — показать правильный пример обращения с финансами. Ребёнок должен видеть, что часть зарплаты у родителей уходит на питание, часть — на оплату жилья, а всё остальное — на развлечения.

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Собственный пример играет очень важную роль в воспитании детей во многих сферах. Поэтому, чтобы приучить ребёнка правильно питаться, взрослым нужно изменить свой рацион, говорят психологи.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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