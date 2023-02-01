От олигархов до чиновников: Зачем власти Украины затеяли крупнейшую антикоррупционную зачистку Президент Зеленский внезапно узнал, что олигархи и чиновники разворовывают страну, из-за чего Запад неохотно даёт деньги, поэтому устроил публичную порку коррупционеров. Кто подпал под зачистку? 1 февраля, 15:33 Игорь Коломойский, Арсен Аваков. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Константин Сазончик, AP / Efrem Lukatsky

По каким делам обыскивали Коломойского и Авакова

Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски у нескольких украинских деятелей, среди которых выделились олигарх Игорь Коломойский и Арсен Аваков, бывший глава МВД Украины.

К Коломойскому пришли по делу о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. Дело касается сырьевых компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта".





В начале сентября подозреваемыми по этому делу стали бывшие топ-менеджеры "Укрнафты". Тогда же Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в одном из домов Коломойского на курорте Буковель, касающиеся дела о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" на почти 13 миллиардов гривен в 2015 году. НАБУ на Украине полностью контролируется американцами, но этого явно недостаточно для ареста Коломойского, которого считают "демиургом" нынешнего президента Владимира Зеленского.

Американцы давно мечтают получить Коломойского — Минюст США добивается конфискации части американских активов олигарха, подозревая его в отмывании денег. Скорее всего, обыски СБУ и БЭБ в доме Коломойского проведены для умиротворения американцев в преддверии нового транша военной помощи. Вряд ли олигарху грозит что-то страшное — несмотря на постоянные криминальные истории, Коломойский до сих пор не имеет на Украине статуса подозреваемого. Это же можно сказать и об Арсене Авакове, у которого сегодня прошли обыски по делу о закупке партии вертолётов сомнительного качества для Украины. Один из них со всей верхушкой МВД Украины недавно потерпел крушение в Броварах.

Аваков уже успел иронично прокомментировать приход силовиков: — Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты "Аирбас" шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию...

Махинации в Минобороны Украины

Помимо проведения обысков у Авакова и Коломойского силовики пришли также к экс-начальнику Департамента Минобороны, имя которого не разглашается. По данным следователей СБУ, чиновник закупил для ВСУ почти три тысячи бронежилетов более чем на 100 миллионов гривен. При этом они не соответствовали требованиям IV класса защиты и не защищали должным образом.









Дело против высокопоставленного военного может быть связано с недавним расследованием украинских журналистов, где приводились данные, что Минобороны Украины закупает для ВСУ продовольствие по завышенным ценам. Министр обороны Украины Алексей Резников был вызван в парламент. А ГБР сообщило о выявлении схемы хищения средств через поставки продовольствия военнослужащим в Днепропетровской области. Скандал прошумел довольно ярко и в преддверии украинско-европейского саммита, и новых поставок вооружения. Президенту Зеленскому и министру обороны Резникову понадобился козёл отпущения.

Налоговик с запросами миллионера

Также ГБР наведалось к и.о. главы налоговой службы Киева Оксане Датий, которая занимала пост с 7 февраля 2022 года. Силовики обнаружили у чиновницы крупную сумму и список желаний, среди которых новые должности, "заработать 1 миллион долларов", соболиная шуба, богатый мужчина, поездки в Лондон и на Мальдивы и часы "Бригет".













При этом у женщины уже нашли несколько дорогих часов, украшения, $158 тысяч, 530 тысяч гривен и 2200 евро наличными, загородный дом, три квартиры в Киеве и два дорогих автомобиля. Следствие полагает, что Датий помогла мошенникам незаконно вернуть из бюджета Украины НДС на сумму более 30 миллиардов гривен. Её подозревают в том, что она практиковала схемы по искусственному завышению валовых расходов некоторых предприятий, ведению предпринимательской деятельности без регистрации и предоставлению недостоверных сведений о доходах. В теневой оборот попадало более 15 миллиардов гривен.

Обыски СБУ провела и в доме бизнесмена Вадима Столара, которого подозревают в "финансировании терроризма". Столар — депутат от ОПЗЖ и крупный киевский застройщик, который после 24 февраля уехал с Украины.

В местных СМИ также появляются сообщения об увольнении всего руководства украинской таможни в ближайшее время. Якобы она получит временного главу, им станет один из нынешних заместителей руководителя. Чаще всего звучит имя Сергея Звягинцева.

Что стоит за антикоррупционной зачисткой на Украине

Поводом для антикоррупционной зачистки на Украине стала опасная ситуация, с которой столкнулась команда Зеленского. Офис президента отчаянно нуждается в западных деньгах. На этом построена вся экономика воюющей Украины. Согласно официальным данным, Конгресс США уже выделил Украине помощь на сумму более $113 миллиардов. Но западные партнёры пеняют Зеленскому на беспрецедентный уровень коррупции в его стране, при котором средства бесстыдно разворовываются. Члены Республиканской партии США давно требуют принять дополнительные меры по надзору за поддержкой Украины. Недавно миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс назвал украинское правительство "самым худшим на земле": — Оно коррумпированное и контролируется несколькими богатыми людьми. Я имею в виду, что это очень печально для народа.

Владелец и гендиректор компании Baykar Халук Байрактар также сталкивался с коррупцией во время строительства украинского завода по производству беспилотников Bayraktar. За его подключение к электросети украинские чиновники у бизнесмена просили $10 миллионов.

Глава турецкой компании Baykar Халук Байрактар. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Ahmed Deeb

На прошлой неделе в Киев даже прибыли американские аудиторы, чтобы проверить, используется ли предоставленная Украине помощь от США по назначению. Это вызвало ряд громких отставок украинских мэров, по которым уже есть оперативная информация о разворовывании гуманитарной помощи.

Американцы также создали рабочую группу по надзору на Украине, которая состоит из офисов трёх генеральных инспекторов: Минобороны, Госдепартамента и USAID (так называемая могучая тройка), а также других генеральных инспекторов надзорных организаций в Правительстве США.

В состав рабочей группы также входит 17 разведывательных организаций, задачами которых является сбор информации и ведение разведывательной деятельности в интересах США. Информацию американцы собирают в том числе и с помощью горячих линий.

Именно поэтому офису Зеленского нужно было срочно показать, что на Украине могут бороться с коррупцией. Правда, антикоррупционная зачистка была похожа на пиар-акцию — никого из бизнесменов и чиновников, у которых прошли обыски, не задержали.

Способен ли Зеленский остановить на Украине коррупцию? 0 Нет, потому что он сам и его команда в первую очередь набивают карманы На Украине сложились сильные кланы, которые Зеленский не контролирует Зеленского быстрее скинут, чем он сможет кому-то запретить воровать

Авторы Станислав Сенькин