Включите эти 6 продуктов в меню в феврале, и через месяц вы не узнаете себя

В феврале накапливается усталость от зимы, что сказывается на нервной системе и иммунитете. К весне организм растрачивает свои "ресурсы", человек чувствует усталость, раздражительность, чаще болеет. Лайф узнал у врача-диетолога Ирины Мансуровой, как к весне восстановить силы с помощью правильного питания.

Первое — в ежедневный рацион следует включить гречку, посоветовала медик. Крупа богата полезными микроэлементами. В её составе железо, йод, медь, фосфор, витамины группы Е, В и РР. Гречка прибавит энергии и надолго сохранит чувство насыщения. Второй важный продукт февраля — гранат.

"Он не только богат на витамины и полезные вещества, но ещё защищает от онкологических заболеваний. В зимний период полстакана гранатового сока может утолить жажду при приступе лихорадки, играя при этом роль жаропонижающего средства. В народе гранат имеет название "лекарство от 100 болезней", — пояснила Мансурова.

На третьем месте — настой из шиповника. Высокий уровень каротина в напитке укрепляет защитные свойства иммунной системы, также там много аскорбиновой кислоты. По словам врача, эта ягода помогает бороться и с воспалительными процессами в организме, а значит, быстрее выздоравливать. Четвёртый важный продукт — квашеная капуста.

"В банках с квашеной капустой много витаминов. Витамин С, много витамина B6, который помогает усваиваться белкам и полезен для нервной системы. А ещё калий, магний, железо, цинк. Также в квашеной капусте много клетчатки, которая улучшает пищеварение, способствует очищению организма", — добавила собеседница Лайфа.

Пятым идёт имбирь. Он незаменим для профилактики простудных заболеваний. Чай из этого корня снимает заложенность носоглотки, обладает отхаркивающим и противовоспалительным действием, отметила Мансурова. И замыкают шестёрку продуктов из февральского рациона орехи. Так, четверть стакана семян подсолнечника обеспечивает половину рекомендуемой дневной нормы витамина Е, а порция миндаля того же размера — это 45% ежедневной нормы.

"Грецкие орехи являются одним из лучших противовоспалительных продуктов, они содержат несколько питательных веществ, которые играют роль в поддержке иммунной системы, включая витамины E и B6, медь и фолиевую кислоту. Грецкие орехи снижают психологический стресс, а неконтролируемый стресс ослабляет иммунитет", — сказала диетолог.

Бразильский орех богат селеном, который обладает высоким потенциалом в борьбе с вирусными инфекциями. Было доказано, что недостаток этого минерала задерживает иммунный отклик организма, в то время как его восполнение до нормы повышает иммунитет, также заметила доктор.