Тысячи медработников в России получили первые специальные соцвыплаты
Соцфонд перечислил медработникам первые специальные соцвыплаты на 21,4 миллиона рублей
Более двух тысяч медиков получили первые специальные социальные выплаты, установленные Правительством РФ в январе. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
"Отделения Социального фонда России перечислили первые специальные социальные выплаты медработникам, установленные правительством с января этого года. На данный момент средства перечислены двум с половиной тысячам работников на общую сумму 21,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе фонда, выплаты осуществлены в 24 российских регионах на основании сведений, направленных медицинскими организациями.
Кстати, ранее Лайф писал, что медикам дефицитных специальностей даже начнут доплачивать. Выплаты, которые зависят от сферы и специальности сотрудника, составляют от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Надбавку получат более миллиона человек во всей России, в том числе и в новых регионах.
ТАСС / Кирилл Кухмарь