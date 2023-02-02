Тысячи медработников в России получили первые специальные соцвыплаты

Более двух тысяч медиков получили первые специальные социальные выплаты, установленные Правительством РФ в январе. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

"Отделения Социального фонда России перечислили первые специальные социальные выплаты медработникам, установленные правительством с января этого года. На данный момент средства перечислены двум с половиной тысячам работников на общую сумму 21,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе фонда, выплаты осуществлены в 24 российских регионах на основании сведений, направленных медицинскими организациями.