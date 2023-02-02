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2 февраля, 13:06

Тысячи медработников в России получили первые специальные соцвыплаты

Соцфонд перечислил медработникам первые специальные соцвыплаты на 21,4 миллиона рублей

Более двух тысяч медиков получили первые специальные социальные выплаты, установленные Правительством РФ в январе. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

"Отделения Социального фонда России перечислили первые специальные социальные выплаты медработникам, установленные правительством с января этого года. На данный момент средства перечислены двум с половиной тысячам работников на общую сумму 21,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе фонда, выплаты осуществлены в 24 российских регионах на основании сведений, направленных медицинскими организациями.

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Кстати, ранее Лайф писал, что медикам дефицитных специальностей даже начнут доплачивать. Выплаты, которые зависят от сферы и специальности сотрудника, составляют от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Надбавку получат более миллиона человек во всей России, в том числе и в новых регионах.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Николь Вербер

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