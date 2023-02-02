Матвиенко заявила, что готова уступить пост спикера Совфеда молодёжи
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко готова уступить место молодому поколению, но для этого потенциальные кандидаты должны ставить перед собой высокие цели и добиваться их. Об этом она рассказала в ходе встречи с победителями Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов "Моя страна — моя Россия".
"Кто знает, может быть, сегодня среди вас есть будущий председатель Совета Федерации. Я готова в любой момент уступить место. Так что готовьтесь и ставьте всегда высокие планки", — отметила она.
Глава верхней палаты парламента добавила, что участники конкурса уже доказали готовность брать инициативу в свои руки, не бояться ответственности и решать любые нестандартные задачи. По её словам, именно эти качества будут полезными во властных структурах. Матвиенко предложила конкурсантам всерьёз подумать о работе в муниципалитетах, региональных заксобраниях, а также на площадке Палаты молодых законодателей, которая действует при Совете Федерации.
К слову, накануне начался приём заявок на второй конкурс президентских грантов 2023 года. Отправить свой проект на соревнование могут некоммерческие организации из всех регионов страны, которые были зарегистрированы не позднее 15 сентября 2022 года или 15 марта 2022-го, если речь идёт о запросе субсидии более 500 тысяч рублей.
ТАСС / Михаил Метцель