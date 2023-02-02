Матвиенко заявила, что готова уступить пост спикера Совфеда молодёжи

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко готова уступить место молодому поколению, но для этого потенциальные кандидаты должны ставить перед собой высокие цели и добиваться их. Об этом она рассказала в ходе встречи с победителями Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов "Моя страна — моя Россия".

"Кто знает, может быть, сегодня среди вас есть будущий председатель Совета Федерации. Я готова в любой момент уступить место. Так что готовьтесь и ставьте всегда высокие планки", — отметила она.

Глава верхней палаты парламента добавила, что участники конкурса уже доказали готовность брать инициативу в свои руки, не бояться ответственности и решать любые нестандартные задачи. По её словам, именно эти качества будут полезными во властных структурах. Матвиенко предложила конкурсантам всерьёз подумать о работе в муниципалитетах, региональных заксобраниях, а также на площадке Палаты молодых законодателей, которая действует при Совете Федерации.