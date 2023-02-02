Сын Берлускони обеспокоен мотивами Зеленского, захотевшего выступить на фестивале "Сан-Ремо"

Сын Сильвио Берлускони, исполнительный директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Пьер Сильвио Берлускони заявил, что очередное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, который гонится за известностью, не вписывается в программу музыкального фестиваля "Сан-Ремо".

11 февраля государственная телерадиокорпорация Rai и организаторы музыкального конкурса планируют показать выступление Зеленского на мероприятии.

"Трудно решить, когда такая просьба поступает к вам напрямую <...> Как издатель, я не могу сказать, что Rai не может дать ему ход. Мне кажется, что Зеленский ищет известности, что меня беспокоит", — приводит его слова газета Corriere della Sera.

Берлускони-младший добавил, что, будучи налогоплательщиком, он против такой инициативы. Предприниматель подчеркнул, что на кону стоит конфликт и "Сан-Ремо" не кажется ему правильным контекстом.