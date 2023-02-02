Медведев: Рост поставок ракет в ВС РФ позволит нанести сокрушительное поражение киевскому режиму

Вооружённые силы РФ регулярно и в полном объёме получают ракеты разных типов, а в 2023 году планируется рост поставок, что позволит нанести сокрушительное поражение киевскому режиму. Об этом сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.