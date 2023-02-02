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2 февраля, 13:20

Медведев: Рост поставок ракет в ВС РФ позволит нанести сокрушительное поражение киевскому режиму

<p>Дмитрий Медведев во время посещения АО "ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка". Фото © <a href="https://t.me/medvedev_telegram/262" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал Дмитрия Медведева</a></p>

Дмитрий Медведев во время посещения АО "ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка". Фото © Телеграм-канал Дмитрия Медведева

Вооружённые силы РФ регулярно и в полном объёме получают ракеты разных типов, а в 2023 году планируется рост поставок, что позволит нанести сокрушительное поражение киевскому режиму. Об этом сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Поставки всех видов ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника. — Прим. Лайфа) существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение", — написал он в телеграм-канале.

Песков: Поставки западного вооружения Киеву не изменят ход СВО

Песков: Поставки западного вооружения Киеву не изменят ход СВО

А ранее Медведев разочаровал противников России, заявив, что у страны достаточно вооружений. Он также неоднократно подчёркивал, что выпуск военной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.

Александра Вишнякова

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