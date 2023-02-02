Медведев: Рост поставок ракет в ВС РФ позволит нанести сокрушительное поражение киевскому режиму
Дмитрий Медведев во время посещения АО "ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка". Фото © Телеграм-канал Дмитрия Медведева
Вооружённые силы РФ регулярно и в полном объёме получают ракеты разных типов, а в 2023 году планируется рост поставок, что позволит нанести сокрушительное поражение киевскому режиму. Об этом сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Поставки всех видов ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника. — Прим. Лайфа) существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение", — написал он в телеграм-канале.
А ранее Медведев разочаровал противников России, заявив, что у страны достаточно вооружений. Он также неоднократно подчёркивал, что выпуск военной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.