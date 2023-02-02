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2 февраля, 13:21

В ОП заявили, что в Молдавии работают тысячи западных НКО, навязывающих свои ценности

Член ОП Данюк согласился с заявлением Лаврова о Молдавии как "следующей Украине"

Заявление министра иностранных дел России о Молдавии как "следующей Украине" является верным, заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. Он напомнил, какие практики применяют сегодняшние украинские власти.

"Мы видим, что Украина является полем эксперимента, её превратили в настоящий таран против нашего государства. Там пытаются всеми силами подавлять людей, которые мыслят по-другому, и всеми силами настраивают общество на то, что русские — враги и ничего общего в истории у нас нет", — сказал он в беседе с RT.

Данюк отметил, что нынешний молдавский президент Майя Санду не пришла к власти в результате "суперубедительной" победы и сейчас использует в стране технологии, подобные опробованным на Украине. При этом в Вашингтоне делали ставку на Молдавию ещё со времён "твиттер-революции" 2009 года, а в самой стране работают "сотни, а может, даже и тысячи" западных НКО.

"[Эти НКО] не просто продвигают свои идеи и ценности и тянут страну в НАТО, они по большому счёту являются главными спонсорами и кураторами тех людей, которые занимают важные посты в госуправлении", — заключил он.

В Молдавии надеются вступить в Евросоюз к 2030 году

В Молдавии надеются вступить в Евросоюз к 2030 году

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад готовит Молдавию на роль "следующей Украины". Он указал, что Майя Санду сама "рвётся в НАТО и готова идти на всё" ради вступления в альянс.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

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