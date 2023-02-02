В ОП заявили, что в Молдавии работают тысячи западных НКО, навязывающих свои ценности

Заявление министра иностранных дел России о Молдавии как "следующей Украине" является верным, заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. Он напомнил, какие практики применяют сегодняшние украинские власти.

"Мы видим, что Украина является полем эксперимента, её превратили в настоящий таран против нашего государства. Там пытаются всеми силами подавлять людей, которые мыслят по-другому, и всеми силами настраивают общество на то, что русские — враги и ничего общего в истории у нас нет", — сказал он в беседе с RT.

Данюк отметил, что нынешний молдавский президент Майя Санду не пришла к власти в результате "суперубедительной" победы и сейчас использует в стране технологии, подобные опробованным на Украине. При этом в Вашингтоне делали ставку на Молдавию ещё со времён "твиттер-революции" 2009 года, а в самой стране работают "сотни, а может, даже и тысячи" западных НКО.

"[Эти НКО] не просто продвигают свои идеи и ценности и тянут страну в НАТО, они по большому счёту являются главными спонсорами и кураторами тех людей, которые занимают важные посты в госуправлении", — заключил он.