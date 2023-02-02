В Омске водитель на полной скорости въехал в сквер, чтобы спасти школьника от стаи собак

Пара из Омска спасла ребёнка от стаи бродячих собак. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как водитель и его пассажирка, заметив неладное, заезжают на тротуар в сквере и разгоняют агрессивных животных автомобильным сигналом. После этого растерянному школьнику предложили проехать вместе до ближайшей остановки.

Момент спасения мальчика в Омске. Видео © SHOT / VK / "Омск cейчас"

"Садись, садись, довезём до остановки... А ты чё расстёгнутый? Блин, ты не ходи тут. Ходи вон на остановку, там, где много людей", — сказала пассажирка мальчику.

Выяснилось, что мальчик возвращался с тренировки. При этом его спасители подоспели вовремя — ещё немного и простым испугом он бы не отделался.