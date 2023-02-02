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2 февраля, 13:25

В Омске водитель на полной скорости въехал в сквер, чтобы спасти школьника от стаи собак

Пара из Омска спасла ребёнка от стаи бродячих собак. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как водитель и его пассажирка, заметив неладное, заезжают на тротуар в сквере и разгоняют агрессивных животных автомобильным сигналом. После этого растерянному школьнику предложили проехать вместе до ближайшей остановки.

Момент спасения мальчика в Омске. Видео © SHOT / VK / "Омск cейчас"

"Садись, садись, довезём до остановки... А ты чё расстёгнутый? Блин, ты не ходи тут. Ходи вон на остановку, там, где много людей", сказала пассажирка мальчику.

Выяснилось, что мальчик возвращался с тренировки. При этом его спасители подоспели вовремя — ещё немного и простым испугом он бы не отделался.

Стая собак напала на школьников в Свердловской области

Стая собак напала на школьников в Свердловской области

Лайф писал о другом подобном случае: в Южно-Сахалинске стая бездомных собак напала на семью с годовалым ребёнком, этот момент бы запечатлён на камеру.

Обложка ©

VK / "Омск cейчас"

Матвей Константинов

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