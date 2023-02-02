Вице-премьер Хуснуллин рассказал о восстановлении 64 больниц в новых регионах РФ

Менее чем за год отремонтированы 64 больницы в новых регионах России, ещё около ста продолжают восстанавливаться. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, подчеркнув, что именно медучреждения требуют особого внимания.

"Чтобы обеспечить жителей качественной медицинской помощью, чуть меньше чем за год строители привели там в порядок 64 здания больниц и поликлиник. Ещё порядка 100 сейчас в работе", — написал он в телеграм-канале.

В Волновахе отремонтировали станцию переливания крови. Фото © t.me / Марат Хуснуллин

В Волновахе в ДНР после капитального ремонта открылась станция переливания крови, которую помогли восстановить специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа, добавил Хуснуллин. А в Донецке по указу президента РФ Владимира Путина строится шестиэтажный перинатальный центр. По словам вице-премьера, работы завершатся до конца года.