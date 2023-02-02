Вице-премьер Хуснуллин рассказал о восстановлении 64 больниц в новых регионах РФ
В Донецке строят перинатальный центр. Фото © t.me / Марат Хуснуллин
Менее чем за год отремонтированы 64 больницы в новых регионах России, ещё около ста продолжают восстанавливаться. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, подчеркнув, что именно медучреждения требуют особого внимания.
"Чтобы обеспечить жителей качественной медицинской помощью, чуть меньше чем за год строители привели там в порядок 64 здания больниц и поликлиник. Ещё порядка 100 сейчас в работе", — написал он в телеграм-канале.
В Волновахе отремонтировали станцию переливания крови. Фото © t.me / Марат Хуснуллин
В Волновахе в ДНР после капитального ремонта открылась станция переливания крови, которую помогли восстановить специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа, добавил Хуснуллин. А в Донецке по указу президента РФ Владимира Путина строится шестиэтажный перинатальный центр. По словам вице-премьера, работы завершатся до конца года.
Ранее Хуснуллин отчитался, что строители завершили установку последнего пролёта левой части Крымского моста. На объекте в круглосуточном режиме работают 280 человек и 20 единиц техники.