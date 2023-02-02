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2 февраля, 13:33

Вице-премьер Хуснуллин рассказал о восстановлении 64 больниц в новых регионах РФ

<p>В Донецке строят перинатальный центр. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mkhusnullin/885?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марат Хуснуллин</a></p>

В Донецке строят перинатальный центр. Фото © t.me / Марат Хуснуллин

Менее чем за год отремонтированы 64 больницы в новых регионах России, ещё около ста продолжают восстанавливаться. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, подчеркнув, что именно медучреждения требуют особого внимания.

"Чтобы обеспечить жителей качественной медицинской помощью, чуть меньше чем за год строители привели там в порядок 64 здания больниц и поликлиник. Ещё порядка 100 сейчас в работе", — написал он в телеграм-канале.

В Волновахе отремонтировали станцию переливания крови. Фото © t.me / Марат Хуснуллин

В Волновахе отремонтировали станцию переливания крови. Фото © t.me / Марат Хуснуллин

В Волновахе в ДНР после капитального ремонта открылась станция переливания крови, которую помогли восстановить специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа, добавил Хуснуллин. А в Донецке по указу президента РФ Владимира Путина строится шестиэтажный перинатальный центр. По словам вице-премьера, работы завершатся до конца года.

Пушилин: Предприятие "Артёмсоль" восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артёмовска

Пушилин: Предприятие "Артёмсоль" восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артёмовска

Ранее Хуснуллин отчитался, что строители завершили установку последнего пролёта левой части Крымского моста. На объекте в круглосуточном режиме работают 280 человек и 20 единиц техники.

Татьяна Миссуми

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