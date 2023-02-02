В диване у бывшего замминистра обороны Украины нашли $1 миллион
Баснословную сумму обнаружили при обыске у бывшего замглавы Минобороны Незалежной Александра Миронюка. Украинский политик додумался спрятать наличные на $1 миллион в диване.
Наличные, найденные при обыске квартиры бывшего замглавы Минобороны Незалежной Александра Миронюка. Видео © Telegram / УП. Стрічка
Обыск проходил ещё в августе, однако кадры следственных мероприятий появились в распоряжении украинских СМИ только сейчас. Уточнялось, что он фигурирует в расследовании о мошенничестве на закупках в Минобороны. В итоге правоохранители обнаружили в его квартире кучу денег разными купюрами: 17 миллионов гривен, 400 тысяч долларов и 100 тысяч евро.
А вчера Лайф сообщал об обысках у главы налоговой службы Киева Оксана Датий, в ходе которых были найдены автомобили, элитные часы и наличные средства. Кстати, чиновница оказалась мечтательницей. Оперативники обнаружили списки новогодних желаний, в которых она просила соболиную шуба, поездку в Лондон и на Мальдивы. Кроме того, женщина с большим сердцем запросила у Вселенной высокого, симпатичного, обеспеченного и обязательно холостого мужчину.
Telegram / УП. Стрічка