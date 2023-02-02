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2 февраля, 13:37

В диване у бывшего замминистра обороны Украины нашли $1 миллион

Баснословную сумму обнаружили при обыске у бывшего замглавы Минобороны Незалежной Александра Миронюка. Украинский политик додумался спрятать наличные на $1 миллион в диване.

Наличные, найденные при обыске квартиры бывшего замглавы Минобороны Незалежной Александра Миронюка. Видео © Telegram / УП. Стрічка

Обыск проходил ещё в августе, однако кадры следственных мероприятий появились в распоряжении украинских СМИ только сейчас. Уточнялось, что он фигурирует в расследовании о мошенничестве на закупках в Минобороны. В итоге правоохранители обнаружили в его квартире кучу денег разными купюрами: 17 миллионов гривен, 400 тысяч долларов и 100 тысяч евро.

Экс-депутат Рады углядел американский след в обысках у украинского бизнесмена Коломойского

Экс-депутат Рады углядел американский след в обысках у украинского бизнесмена Коломойского

А вчера Лайф сообщал об обысках у главы налоговой службы Киева Оксана Датий, в ходе которых были найдены автомобили, элитные часы и наличные средства. Кстати, чиновница оказалась мечтательницей. Оперативники обнаружили списки новогодних желаний, в которых она просила соболиную шуба, поездку в Лондон и на Мальдивы. Кроме того, женщина с большим сердцем запросила у Вселенной высокого, симпатичного, обеспеченного и обязательно холостого мужчину.

Обложка ©

Telegram / УП. Стрічка

Николь Вербер

Комментарий

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LimPoPoсегодня в 14:01

Зеленский начал сдавать своих комиков из шоу "Квартал-95". Если они доживут до суда, то самому Зеленскому будет очень дорого обойдётся это борьба против своих коллег.

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