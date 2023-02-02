Глава ЕК обещала Зеленскому новые санкции против России к 24 февраля
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России к 24 февраля
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Киев, где она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила о планах Евросоюза ввести новые санкции против России.
"ЕС хочет, чтобы новые санкции против России были готовы к 24 февраля", — приводит её слова AFP News Agency.
Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о планах ввести юбилейный, десятый пакет санкций против России. Уточнялось, что документ будет призван закрыть лазейки в уже принятых мерах. К слову, уже действующие антироссийские ограничения было принято продлить ещё на полгода.