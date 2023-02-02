Глава ЕК обещала Зеленскому новые санкции против России к 24 февраля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Киев, где она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила о планах Евросоюза ввести новые санкции против России.

"ЕС хочет, чтобы новые санкции против России были готовы к 24 февраля", — приводит её слова AFP News Agency.