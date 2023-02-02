Сын Бориса Щербакова заявил, что актёра перевели в реанимацию
Народного артиста России Бориса Щербакова, о госпитализации которого стало известно накануне, перевели в реанимацию. Об этом сообщил сын актёра Василий.
"Отец всё ещё в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению. Чувствует слабость и боль в груди. Лечат, конечно, но с точным диагнозом пока так и не могут разобраться", — рассказал сын Бориса Щербакова kp.ru.
Напомним, накануне, 1 февраля, СМИ сообщили, что Бориса Щербакова увезли с репетиции на скорой. Однако супруга народного артиста России Татьяна Бронзова эту информацию опровергла. По её словам, спектакль с участием Щербакова действительно был отменён, но по другой причине — актёр просто простыл. А вот сын Бориса Васильевича утверждал, что помимо ОРВИ у отца "осложнения по кардиологии".
ТАСС / Андрей Епихин