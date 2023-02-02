Сын Бориса Щербакова заявил, что актёра перевели в реанимацию

Народного артиста России Бориса Щербакова, о госпитализации которого стало известно накануне, перевели в реанимацию. Об этом сообщил сын актёра Василий.

"Отец всё ещё в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению. Чувствует слабость и боль в груди. Лечат, конечно, но с точным диагнозом пока так и не могут разобраться", — рассказал сын Бориса Щербакова kp.ru.