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2 февраля, 13:58

Сын Бориса Щербакова заявил, что актёра перевели в реанимацию

Народного артиста России Бориса Щербакова, о госпитализации которого стало известно накануне, перевели в реанимацию. Об этом сообщил сын актёра Василий.

"Отец всё ещё в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению. Чувствует слабость и боль в груди. Лечат, конечно, но с точным диагнозом пока так и не могут разобраться", — рассказал сын Бориса Щербакова kp.ru.

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Напомним, накануне, 1 февраля, СМИ сообщили, что Бориса Щербакова увезли с репетиции на скорой. Однако супруга народного артиста России Татьяна Бронзова эту информацию опровергла. По её словам, спектакль с участием Щербакова действительно был отменён, но по другой причине — актёр просто простыл. А вот сын Бориса Васильевича утверждал, что помимо ОРВИ у отца "осложнения по кардиологии".

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ТАСС / Андрей Епихин

Александра Вишнякова

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