Эксперты рассказали, как в четыре этапа упаковать вещи при переезде и сохранить нервы

Как правило, непростой процесс переезда легко сможет омрачить заселение в долгожданную квартиру мечты и испортить впечатление от этого радостного дня. Как грамотно упаковать пожитки при переезде и избежать их повреждения, узнали "Вести Подмосковья".

Подготовительный этап Фото © unsplash

Для начала стоит оценить количество перевозимых вещей, советует специалист по организации пространства Оксана Лебедева. По её словам, это нужно, чтобы рассчитать необходимое число расходных материалов, — коробок, клея, упаковочной бумаги и прочего. Кроме того, она рекомендует приобрести малярный скотч, пузырчатую и стретч-плёнку в рулонах, диспенсер для липкой ленты, бумагу или газеты, ножницы и строительный нож, верёвки, маркеры, а также большие мусорные мешки.

Упаковка вещей Фото © unsplash

После оценки масштабов можно приступать к упаковке вещей. Для перевозки Лебедева посоветовала брать картонные коробки, грузоподъёмностью до 20 кг. Их дно нужно укрепить дополнительным листом картона и проклеить стенки скотчем. Тяжёлые вещи нужно складывать на дно, а лёгкие — наверх. А основатель и руководитель агентства организации пространства PROпорядок Татьяна Абрамова рекомендует начать сборку с вещей, живущих в дальних углах и на балконе.

Хрупкие предметы посуды — бокалы, вазы, стаканы — нужно упаковать в пузырчатую плёнку, а тарелки и миски скомпоновать стопками. Столовые приборы следует фиксировать скотчем, а крупную посуду обернуть упаковочным материалом и сложить крышки отдельно. Также эксперт советует написать на коробках с легко бьющимися предметами надпись "Осторожно, стекло".

Что касается одежды, то её лучше складывать партиями в большие пакеты, не снимая с плечиков. Вещи, которые понадобятся на первое время, лучше сложить отдельно. После упаковки предметов гардероба можно приступить и к мебели. Её лучше обернуть в защитную плёнку, а дверцы и ящики зафиксировать малярным скотчем. Мелкие детали — ручки, болты, гайки — нужно сложить отдельно.

Систематизация Фото © unsplash

Вместе с этим, эксперт Лебедева упомянула о важности систематизации. В частности, каждую комнату в новом жилье можно наделить цветом, затем взять соответствующие цветные листы или скотч и промаркировать коробки в соответствии с оттенком.

Расхламление Фото © unsplash

"Рекомендуется провести так называемое расхламление, то есть избавиться от вещей, которые больше не будут вам полезны. Разместите объявления о продаже либо отдайте в благотворительные фонды. Например, старое постельное бельё с удовольствием примут в приютах для животных", — резюмировала Лебедева.