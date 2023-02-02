Сталинградская битва — это уникальный момент в мировой истории, показывающий, насколько резко может развернуться ход войны. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать" поведал писатель, историк и руководитель проекта "Россия. Моя история" Александр Мясников.

По словам нашего гостя, не последнюю роль в освобождении Сталинграда сыграла абсолютная секретность: в планы операции "Уран" были посвящены всего три человека, одним из которых был Иосиф Сталин.

Историк рассказал, что об операции по освобождению Сталинграда знали всего три человека. Видео © LIFE / "Дайте сказать"

"На самом деле эта вещь была совершенно уникальная. Такого не было никогда. Вы можете себе представить, что про операцию, которая называлась "Уран", знали только три человека. Даже Жуков, который потом писал, что он, конечно, всё знал, он тоже не знал до конца. Поэтому и была придумана фальшивая операция под названием "Марс", — рассказал Мясников.

Гость нашей студии отметил, что в 1945 году примерно такая же ситуация была с советско-японской войной, когда "никакая разведка не могла себе представить, что за полтора месяца можно незаметно перебросить на Дальний Восток полтора миллиона человек". Об этом, со слов историка, знали тоже только три человека, больше никто.