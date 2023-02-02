Принимающим кардиопрепараты сердечникам назвали безопасную дозу алкоголя

Нельзя пропускать приём плановых кардиопрепаратов ради употребления алкоголя. Даже однократный перерыв навредит организму. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Стойко.

Она предупредила, что и совмещать спиртное с медикаментами тоже противопоказано. Это повлечёт за собой повреждение почек, печени, обострение панкреатита, вызовет язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также может закончиться кровотечением в области ЖКТ.

"Из-за употребления спиртного на фоне приёма кардиопрепаратов может чрезмерно повыситься или понизиться артериальное давление, возникнуть аритмия и даже развиться инсульт или инфаркт", — объяснила медик.

По её словам, все эти последствия наступят при чрезмерном употреблении алкоголя, но если соблюдать меру, то можно избежать проблем со здоровьем. Врач уточнила, что разрешает пациентам выпить стакан вина во время праздника, однако они должны продолжать принимать кардиопрепараты.