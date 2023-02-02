Европарламент поддержал законопроект о полной цифровизации виз

Европарламент поддержал предложенный словенским депутатом Матьяжем Немецом законопроект о полной цифровизации системы выдачи шенгенских виз. Речь идёт о создании единой общеевропейской визовой платформы и замены наклейки в паспорте на электронный аналог.

"Как пояснил свою инициативу г-н Немец, для поездки в ЕС гражданам более 100 стран требуется краткосрочная виза, и процесс её получения "не так прост, как мог бы быть", — объяснили в АТОР.

На замену наклейкам придёт 2D-штрихкод, криптографически подписанный органом по сертификации подписей страны – пункта назначения. Предполагается, что нововведение упростит процесс получения визы, сократит число поддельных разрешений на въезд в экономический блок, снизит нагрузку на визовую систему, а также повысит её прозрачность.

При этом лично посещать дипломатические представительства придётся только тем, кто получает шенген впервые, либо сдавал биометрию более пяти лет назад. Тем не менее депутаты намерены доработать законопроект: сделать платформу мультиязычной, предоставить опцию подачи нескольких заявлений с одного IP-адреса и сделать её доступной для лиц с ограниченными возможностями.