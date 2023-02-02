Тарасова отказалась делать прогнозы, сможет ли Костомаров снова выйти на лёд

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала делать прогнозов о том, сможет ли олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров ещё когда-нибудь выйти на лёд после тяжёлой болезни.

"Я не врач, не смогу сказать, когда он сможет начать кататься. Я же не скажу, что он через месяц выйдет на лёд, это враньё какое-то будет. Он тяжело болен. Самое главное, чтобы он был жив", — отметила Тарасова в беседе с Лайфом.