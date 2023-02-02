Тарасова отказалась делать прогнозы, сможет ли Костомаров снова выйти на лёд
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / Вадим Тараканов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала делать прогнозов о том, сможет ли олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров ещё когда-нибудь выйти на лёд после тяжёлой болезни.
"Я не врач, не смогу сказать, когда он сможет начать кататься. Я же не скажу, что он через месяц выйдет на лёд, это враньё какое-то будет. Он тяжело болен. Самое главное, чтобы он был жив", — отметила Тарасова в беседе с Лайфом.
Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Только 24 января стало известно, что олимпийский чемпион пришёл в себя и уже может понемногу общаться. Недавно СМИ напугали поклонников сообщением о том, что Костомарову могут ампутировать пальцы на руках и ногах, однако никто из близких и коллег фигуриста эту информацию не подтвердил.