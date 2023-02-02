Россиянка переехала неверного мужа на машине и протаранила 7 авто во дворе его любовницы

В Нижнем Новгороде женщина устроила дебош во дворе любовницы своего мужа. В беседе с телеграм-каналом SHOT Анна призналась, что не выдержала, потому что супруг долго её обманывал. На кадрах женщина и правда выглядит отчаявшейся. Она не только избила своего возлюбленного, который изменял ей с другой, но и переехала его на машине.

В Нижнем Новгороде женщина избила мужа и изуродовала его машину во дворе любовницы. Видео © Telegram / SHOT

По словам 38-летней Анны, когда она узнала об измене мужа Максима, тот поклялся ей больше так не делать, однако надолго его не хватило. В итоге она обнаружила его машину во дворе дома любовницы, которая сама в этот момент выясняла отношения с бывшим. Опомнились все трое, когда услышали шум во дворе. Выглянув в окно, Максим ужаснулся — жена яростно таранила его любимую "Камри".

Недолго думая, все выбежали на улицу, пытаясь спасти авто, однако под горячую руку Анны попал и сам изменник, и бывший муж его любовницы. В итоге возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", ведь обманутая женщина не только повредила семь машин, стоящих во дворе, но и сломала лодыжку своему экс-супругу. Хотя сама она этого признавать не хочет.

"Я на своём автомобиле таранила автомобиль мужа. Целью был автомобиль, а не мой муж. Просто он стоял рядом. Он обещал, что с любовницей покончено, и в итоге это оказалось неправдой..." — поделилась Анна.