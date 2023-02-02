Любители интервального голодания склонны к перееданию, выяснили учёные

Люди, которые придерживаются интервального голодания, как правило, склонны к перееданию. Такой вывод сделали учёные из Техасского университета, проведя ряд соответствующих исследований. Результаты опубликованы в журнале Appetite.

В анализе приняли участие 300 человек, 70 из которых придерживались интервального голодания, 48 соблюдали его ранее, а 182 ничего не слышали о таком типе питания и ели как обычно. Все они прошли одинаковый опрос, в котором специалисты выясняли особенности их пищевого поведения и давали ему оценку. По результатам исследования учёные выяснили, что склонность к перееданию была зафиксирована только у тех, кто практиковал интервальное голодание.

"Интервальное голодание было негативно связано с интуитивным питанием, то есть люди не слушали свой организм. Приём пищи не тогда, когда вы голодны, а по расписанию может вызвать некоторые проблемы с аппетитом или привести к некоторым функциональным проблемам", — объяснили специалисты.