Любители интервального голодания склонны к перееданию, выяснили учёные
Appetite: Интервальное голодание заставляет людей больше есть
Люди, которые придерживаются интервального голодания, как правило, склонны к перееданию. Такой вывод сделали учёные из Техасского университета, проведя ряд соответствующих исследований. Результаты опубликованы в журнале Appetite.
В анализе приняли участие 300 человек, 70 из которых придерживались интервального голодания, 48 соблюдали его ранее, а 182 ничего не слышали о таком типе питания и ели как обычно. Все они прошли одинаковый опрос, в котором специалисты выясняли особенности их пищевого поведения и давали ему оценку. По результатам исследования учёные выяснили, что склонность к перееданию была зафиксирована только у тех, кто практиковал интервальное голодание.
"Интервальное голодание было негативно связано с интуитивным питанием, то есть люди не слушали свой организм. Приём пищи не тогда, когда вы голодны, а по расписанию может вызвать некоторые проблемы с аппетитом или привести к некоторым функциональным проблемам", — объяснили специалисты.
Ранее Лайф писал, что интервальное голодание может привести к обморокам, чрезмерному снижению сахара в крови и проблемам со сном. Как рассказала эндокринолог и диетолог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Татьяна Голицына, суть такого способа похудения заключается в том, что человек воздерживается от еды в течение какого-то периода времени, после чего может поесть.
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