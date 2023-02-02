Путин заявил, что у России много друзей во всём мире вопреки усилиям Запада

У России много сторонников во всём мире, несмотря на "продажную пропаганду недружественных западных элит". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на торжественном концерте, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России много друзей. Видео © LIFE

"Мы знаем, что, несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути, пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причём во всём мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе", — сказал глава государства.