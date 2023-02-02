Путин заявил, что у России много друзей во всём мире вопреки усилиям Запада
У России много сторонников во всём мире, несмотря на "продажную пропаганду недружественных западных элит". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на торжественном концерте, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России много друзей. Видео © LIFE
"Мы знаем, что, несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути, пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причём во всём мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе", — сказал глава государства.
Напомним, сегодня отмечается 80-летие победы Советской армии в Сталинградской битве. На торжественные мероприятия в Волгограде прибыл российский лидер Владимир Путин. Во время своего выступления он провёл параллели с современностью, напомнив, что на Украине "нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты".
LIFE