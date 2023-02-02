Салихова раскрыла "скелеты в шкафу" Карпина в отместку за выпад в адрес Федуна

Единственное, в чём главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин может обвинять экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, — так это в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. Так его жена Зарема Салихова отреагировала на критику Карпина.

"Имя Унаи Эмери Карпину лучше вообще не произносить до конца жизни. Он думал, что посмотрел его тренировки — и уже научился, теперь сам сможет тренировать. У Эмери даже не было переводчика! Карпин был как прокладка между Эмери и Леонидом Арнольдовичем, между тренером и командой", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".

Салихова отметила, что её поражает неблагодарность Карпина, которого взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права. По её словам, у других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий, но, несмотря на это, всё равно у него "во всём виноват Федун". Кроме того, она также обвинила тренера в "скелетах в шкафу".

"Валерий Георгиевич, почему по каждому чиху Вы бегали к Федуну? Может, надо было быть самостоятельнее? Ведь важная и основная сфера деятельность у Федуна — нефтяная отрасль, где он деньги зарабатывал и на Ваше безбедное будущее в том числе". Единственное, в чём Карпин может обвинять Федуна, — в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей", — добавила Зарема.

По её мнению, Карпину в "Спартаке" дали слишком много, и он до сих пор не может это переварить. "О других скелетах в шкафу лучше не говорить, всё-таки тренер сборной", — добавила она.