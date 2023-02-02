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Регион
Опубликовано 2 февраля 2023, 14:50
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Путин: Россия уверена в себе, своей правоте и победе

Россия уверена в себе, своей правоте и победе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на торжественном концерте, посвящённом 80-летию окончания Сталинградской битвы.

"Преемственность поколений, ценностей, традиций — всё это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе", — произнёс со сцены российский лидер.

Ранее Лайф писал, что Путин в ходе поездки в Волгоград посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, возложил цветы и почтил память павших в сражении. Кроме того, в планах главы государства — встреча с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций.

Путин — о Сталинградской битве: Это было сражение за существование истерзанной, но непокорённой страны
Путин — о Сталинградской битве: Это было сражение за существование истерзанной, но непокорённой страны

Напомним, 80-летие победы Советской армии в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. Битва стала одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне.

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Александр Юнашев
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