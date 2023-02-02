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2 февраля, 14:47

Путин: Готовность идти до конца ради Отечества всегда была и будет в крови нашего народа

Готовность идти до победного конца ради Отечества всегда была и остаётся в крови российского народа. Об этом на концерте, приуроченном к 80-летию победы в битве под Сталинградом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Готовность ради Отечества, правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа. Именно она низвергла нацизм", сказал российский лидер, добавив, что Сталинград стал символом несокрушимости нашего народа.

Путин — о Сталинградской битве: Это было сражение за существование истерзанной, но непокорённой страны

Путин — о Сталинградской битве: Это было сражение за существование истерзанной, но непокорённой страны

Сегодня Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве. Глава государства прибыл в Волгоград и уже возложил цветы на Мамаевом кургане, после чего отправился на тематический концерт. Также в планах российского лидера встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

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Александр Юнашев
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