Путин: Готовность идти до конца ради Отечества всегда была и будет в крови нашего народа
Готовность идти до победного конца ради Отечества всегда была и остаётся в крови российского народа. Об этом на концерте, приуроченном к 80-летию победы в битве под Сталинградом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Готовность ради Отечества, правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа. Именно она низвергла нацизм", — сказал российский лидер, добавив, что Сталинград стал символом несокрушимости нашего народа.
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Сегодня Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве. Глава государства прибыл в Волгоград и уже возложил цветы на Мамаевом кургане, после чего отправился на тематический концерт. Также в планах российского лидера встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
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