Путин: Готовность идти до конца ради Отечества всегда была и будет в крови нашего народа

Готовность идти до победного конца ради Отечества всегда была и остаётся в крови российского народа. Об этом на концерте, приуроченном к 80-летию победы в битве под Сталинградом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Готовность ради Отечества, правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа. Именно она низвергла нацизм", — сказал российский лидер, добавив, что Сталинград стал символом несокрушимости нашего народа.