Молдавии предрекли роль очередной информационной "бондианы" для западной публики

Молдавия для Запада может стать прекрасным плацдармом для повторения киевского сценария и очередной попытки ослабления России. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян, согласившись, таким образом, с прогнозом главы МИД России Сергея Лаврова.

Политолог пояснил, что западные потребители привыкли регулярно получать новые инфоповоды и истории в чём-то схожие с бондианой. Именно для этого политтехнологи конструируют многочисленные украинские истории то с попытками угона российских самолётов, то псевдоагентурные игры, поиски предателей и "другие элементы геймификации украинского кризиса".

"На Западе остаётся острая необходимость отвлечения собственной аудитории от внутренних проблем, благодаря созданию образов и смыслов, говорящих о неминуемой внешней угрозе, несущей риски сохранения государственности. Молдавия в этом контексте становится прекрасным плацдармом для повторения киевского сценария и очередной попытки ослабления России", — говорит собеседник Лайфа.

Похожим образом, по словам Туманяна, были сконструированы конфликты в других российских зонах влияния — в Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе. По той же схеме Запад предпринимал попытки проведения цветных революций в Белоруссии и Казахстане. Но говоря о Молдавии, политолог отметил, что страна слабо интегрирована с ЕС, имеет достаточно серьёзный объём связей с Россией и, более того, там существует сразу два острых конфликта — гагаузский и приднестровский.

"Западный мир с лёгкостью может использовать временами вспыхивающую гагаузскую карту для создания территориальных противоречий. Ещё более проблематична приднестровская карта. Тирасполь как международный субъект существует только за счёт присутствия там российского контингента, что как раз и могут использовать наши оппоненты для эскалации. Причём это очередная возможность обвинить Россию в агрессии против суверенного государства, так как одной только украинской тематики уже недостаточно для поддержания негативного образа нашего государства", — заключил эксперт.