У Киева скоро не останется истребителей, запчастей к ним и даже пилотов. Об этом заявил в интервью Financial Times украинский военный лётчик с позывным Джус. По его словам, американские F-16 нужны Киеву "ещё вчера".

"Все наши самолёты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно, запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолётов, всё ближе и ближе. В недалёком будущем мы можем совсем лишиться тактической авиации", — поделился он.

Издание называет пилота "украинским асом", однако тот посетовал в интервью, что до сих пор не смог сбить ни одной воздушной цели: "Грустно возвращаться и идти на посадку после "охоты", понимая, что твоя "добыча" долетела до своей цели". Но своей вины он не видит. По мнению лётчика, всё дело в доставшихся в наследство от СССР МиГ-29.

Он также отметил острую нехватку квалифицированных кадров в рядах Воздушных сил Украины. "Через полгода в бой пойдут одни старики, ведь молодых и хорошо обученных пилотов уже днём с огнём не сыщешь", — резюмировал собеседник газеты.