Путин: Идеология нацизма в современном обличье вновь создаёт угрозы безопасности РФ

Идеология нацизма в современном обличье вновь создаёт прямые угрозы безопасности Российской Федерации. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

"К сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своём современном обличье, современном проявлении вновь создаёт прямые угрозы безопасности нашей страны", — подчеркнул российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием победы в Сталинградской битве и подчеркнул, что это было сражение за существование истерзанной, но непокорённой страны. По его словам, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.