Норвегия запретила акцию с сожжением Корана после вызова посла в МИД Турции

Власти Норвегии после вызова посла в Анкаре в МИД Турции отменили согласованную ранее акцию, на которой предполагалось сожжение Корана. Как заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, она должна была состояться 3 февраля.

"После получения информации о планируемой на завтра акции в Норвегии, направленной против нашей священной книги — Корана, мы вызвали норвежского посла в Анкаре в министерство. Они [власти Норвегии] отменили разрешение [на проведение акции]", — сказал он.