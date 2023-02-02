Норвегия запретила акцию с сожжением Корана после вызова посла в МИД Турции
Власти Норвегии после вызова посла в Анкаре в МИД Турции отменили согласованную ранее акцию, на которой предполагалось сожжение Корана. Как заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, она должна была состояться 3 февраля.
"После получения информации о планируемой на завтра акции в Норвегии, направленной против нашей священной книги — Корана, мы вызвали норвежского посла в Анкаре в министерство. Они [власти Норвегии] отменили разрешение [на проведение акции]", — сказал он.
Напомним, ранее лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан публично сжёг копию Корана в Стокгольме, у мечети в Копенгагене, а также у здания диппредставительства Турции в Дании. Его действия осудили мусульмане в России и во всём мире.
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ТАСС / EPA / Olafur Steinar Gestsson